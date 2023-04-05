لا حجوزات جديدة| قرار صادم من السعودية حول عمرة رمضان..تفاصيل

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه لم يعد بالإمكان استقبال مواعيد جديدة للراغبين بأداء مناسك العمرة سواء للقادمين من داخل المملكة أو خارجها، وذلك لما تبقى من شهر رمضان.

ويشهد شهر الصوم تهافتا كبيرا على أداء العمرة، ولاسيما في آخر عشرة أيام منه، وهي الفترة الأكثر إقبالا بعد موسم الحج.

وأظهر تطبيق "نسك" الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، عدم وجود إمكانية للحصول على حجز لأداء مناسك العمرة خلال ما تبقى من شهر رمضان الحالي.

وظهرت جميع الأيام، بما فيها العشر الأواخر من الشهر، باللون الرمادي، الذي لا يظهر أية إمكانية لأي حجوزات قادمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.

وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر".

ونبهت الوزارة إلى أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

وأشارت الوزارة وقتها إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق "نسك" للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الإطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر ذلك التطبيق الإلكتروني ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح.

وأكدت أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت الوزارة إلى أن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضاً استخراج التصاريح عبر تطبيق "توكلنا"، على أن تكون حالة المتقدم الصحية في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا المستجد وغير مخالط لمصاب.