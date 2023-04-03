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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الأمن النسائي يشارك في تأمين موسم العمرة لأول مرة | شاهد

الأمن العام النسائي
الأمن العام النسائي

نشر حساب الأمن العام بالممكلة العربية السعودية لقطات مصورة توثق مشاركة دوريات الأمن السعودي بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان.

وجاء تواجد المجندات استمراراً لمنظومة أمنية متكاملة تهدف إلى راحة وسلامة وقاصدي المسجد الحرام، ونشر سناب الداخلية مقطعا لهذه المشاركة.

وظهرت إحدى المجندات، وعرفت بنفسها بأنها الجندي أول حنان محمد، وأعربت عن شعورها بالفخر والاعتزاز بتقديم المساعدة والخدمات الإنسانية ضمن مهام عملها، ومتابعة الحالة الأمنية ومكافحة الظواهر السلبية.

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خدمة زوار الحرمين

ووثق المقطع أهم الجهود التي تبذلها المجندات في خدمة زوار الحرمين الشريفين.

وتشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية.

كما تم تكليفها بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات والأنظمة.

ضيوف الرحمن الحرمين الشريفين الامن العام السعودية المسجد الحرام موسم العمرة

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