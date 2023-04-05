صداع الصيام في رمضان.. أسبابه وكيف يمكن السيطرة عليه؟

يصاب البعض بالصداع خلال ساعات نهار رمضان.. وحذرت هيئة الدواء المصرية، بعض المواطنين وبالأخص محبي القهوة والشاي، الذين يصابون بالصداع خلال فترة الصيام في شهر رمضان من إتباع بعض العادات في هذا الشهر.

كيف تتجنب الصداع في شهر رمضان؟

ونصحت هيئة الدواء المصرية، مستخدمي الكافيين أثناء شهر رمضان من إتباع بعض العادات التي تزيد من الإصابة بالصداع، ومن أبرزها ما يلي :

- تنظيم استهلاك الكافيين خلال شهر رمضان لتجنب أي آثار جانبية مزعجة ترتبط بهذا الأمر.

- تجنب الإفطار على مشروب يحتوي على مادة الكافيين، وذلك لأنه سيتسبب في إفراز عصارة المعدة، فضلا عن ضرر والتهاب جدار المعدة.

_ يفضل استبدال المشروبات التي تحاوي على الكافيين بالتمر عند الإفطار (2 لـ3 تمرات)؛ لأن التمر يمدك باحتياجك من السكر اللازم للجسم، وخصوصا المخ، بالإضافة إلى أنه يحمل العديد من الفوائد الصحية.

كيف تتجنب الصداع في شهر رمضان؟

_ شرب كمية كبيرة من المياه خلال شهر رمضان، وتناول الأطعمة الغنية به، مثل: الحساء والفواكه والخضروات الطازجة بين الإفطار والسحور.

- الحد من استهلاك الكافيين، حال عدم القدرة على التوقف الكامل.

_ اتباع نظام غذائي صحي وسليم خلال شهر رمضان خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مع الحصول على الأدوية الخاصة بهم.

_ عدم الحصول على أي أدوية لعلاج الصداع بدون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة أو المختص؛ حيث أنّ الحالات والجرعات تختلف من شخص إلى آخر.