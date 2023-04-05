80,6 % نسبة النجاح في دورة يناير لمحو الأمية بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم نتيجة امتحانات دورة يناير ٢٠٢٣ لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى مدن ومراكز المحافظة بنسبة نجاح بلغت 80,6 %.



وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أنه كان مستهدف تحقيق محو أمية عدد ١٣٠٠، تقدم لدورة يناير عدد ١٨٨٤ حضر منهم ١٣٨٧ نجح منهم ١٠٤٨ أميا تحرروا من الأمية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.



وأشاد محافظ مطروح بجهود فرع محو الامية وتعليم الكبار بمطروح وثمن دور المشاركات المجتمعية والجهات الشريكة مع الهيئة للتعاون في تحقيق مزيد من الانجاز في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.



وأكد على ضرورة تكثيف الجهود التنفيذية والشعبية للتوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول للقضاء على الأمية بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.