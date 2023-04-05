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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش بـ 3 ملايين جنيه.. سقوط تجار المخدرات بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – محرم بك – أول العامرية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

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كما تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الإسكندرية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتفي محمول).

المخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,975,000 مليون جنيه تقريبا).

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

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