حظي منيل في أصحابي.. 15 تصريحا صادما لحمو بيكا ضد حسن شاكوش

حل الفنان حمو بيكا ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير “العرافة”، عبر شاشة “المحور”.

وتطرق حمو بيكا خلال الحلقة للحديث عن حسن شاكوش، وأدلى بتصريحات نارية حول حفل زفاف شاكوش الشهير، وأكد أنه لم يتكلف 4 ملايين جنيه كما ادعى شاكوش، مشيرا إلى أن حفل الزفاف لم تتخطَ مصاريفه أكثر من 300 ألف جنيه فقط.

وفى هذا التقرير نرصد أهم تصريحات حمو بيكا التى جاءت فى الحلقة ضد حسن شاكوش.



ـ حسن شاكوش بيتكًبر على الناس وشخص مغرور ومتكبر.

ـ أنا المدرسة اللى طلعت حسن شاكوش للجمهور.

ـ أنا مكنتش أعرف حسن شاكوش وجالى إسكندرية علشان أساعده.

ـ حسن شاكوش لا يمتلك استديو.

ـ شاكوش بيدفع فلوس علشان يجيب مشاهدات.

ـ أول أغنية عملتها لشاكوش جابت 15 مليون مشاهدة.

ـ شاكوش لما أتعرف للجمهور الغرور ركبه.

ـ حسن بيحب السهر ومش بيحب الشغل.

ـ شاكوش مش مشهور ولا محبوب أكتر مني.

ـ فرح شاكوش لم يتخطَ الـ300 ألف جنيه.

ـ شاكوش كداب ومفيش فرح يتكلف 4 ملايين جنيه.

ـ حسن شاكوش مش مركز فى الشغل الفترة دي وآخر أغنية له لم تحقق 600 ألف مشاهدة.

ـ حظي منيل فى صحابي وبيستغلوا طيبة قلبي.

ـ حسن شاكوش مكانش بيعرف يغني غير "أوعدك أشكرك".

ـ شاكوش دلوقتي داخل فى منطقة غلط بالسهر كل يوم وبنصحه بالشغل.

حمو بيكا يروج لأغنيته الجديدة

وروج مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لأغنية جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتب: “قلبي شرس وبطاقتي كاسرها بكره على اليوتيوب”.