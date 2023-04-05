وكيل صحة مطروح يحيل أحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى الحمام للتحقيق

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي في زيارة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة الحمام والمترددين عليها.



وتفقد "سالم" اﻷقسام الداخلية للمستشفى، والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة الحضانات والمعامل للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷ أطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام والتأكد من توافر اﻷدويه وتلاحظ عدم كفاية بعض الأدوية بقسم الاستقبال.

وتم على الفور التواصل مع مدير المستشفى ومدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية لتوفير النواقص بصفة عاجلة وإحالة المسؤول للمساءلة القانونية وكذلك تم التأكد من توافر المستلزمات واﻷكسجين الطبي وفصائل الدم والبلازما والأمصال.

وحرص "سالم" على زيارة المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالتهم الصحية، واطلع على السجلات الطبية للمرضى للتأكد من استكمالها من الفريق الطبي

كما اطلع على الدفاتر والسجلات الرسمية الخاصة بالنوبتجيات، ومدى مطابقتها للقوه الموجودة فعليا. مشددا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

وخلال جولته بحضور د لؤي حسني نائب مدير المستشفى، تم التأكد والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل أقسام المستشفى المختلفة... والاطمئنان على كفاءة الأجهزة الطبية ومتابعة الصيانة اللازمة.

وحرص "سالم" خلال الزيارة على التواصل والتحدث مع المرضى بالاستقبال ومختلف الأقسام الداخلية لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة. وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول للعمل على دراستها ومن ثم تنفيذ ما يمكن منها لراحة المرضى.