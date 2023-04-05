عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يحيل أحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى الحمام للتحقيق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى الحمام

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الحمام المركزي في زيارة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة الحمام والمترددين عليها.

فرق 25 دقيقة عن القاهرة.. موعد أذان المغرب في مطروح

تعرف على موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع سنوات النقل بمطروح


وتفقد "سالم" اﻷقسام الداخلية للمستشفى، والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة الحضانات والمعامل للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷ أطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام والتأكد من توافر اﻷدويه وتلاحظ عدم كفاية بعض الأدوية بقسم الاستقبال.
وتم على الفور التواصل مع مدير المستشفى ومدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية لتوفير النواقص بصفة عاجلة وإحالة المسؤول للمساءلة القانونية وكذلك تم التأكد من توافر المستلزمات واﻷكسجين الطبي وفصائل الدم والبلازما والأمصال.
وحرص "سالم" على زيارة المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالتهم الصحية، واطلع على السجلات الطبية للمرضى للتأكد من استكمالها من الفريق الطبي
كما اطلع على الدفاتر والسجلات الرسمية الخاصة بالنوبتجيات، ومدى مطابقتها للقوه الموجودة فعليا. مشددا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.
وخلال جولته بحضور د لؤي حسني نائب مدير المستشفى، تم التأكد والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل أقسام المستشفى المختلفة... والاطمئنان على كفاءة الأجهزة الطبية ومتابعة الصيانة اللازمة.
وحرص "سالم" خلال الزيارة على التواصل والتحدث مع المرضى بالاستقبال ومختلف الأقسام الداخلية لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة. وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول للعمل على دراستها ومن ثم تنفيذ ما يمكن منها لراحة المرضى.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يؤكد ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب خلال امتحانات نهاية العام

تقنين 282 طلبا لواضعي اليد على أراضي الدولة بمطروح

لمدة يومين.."قافلة طبية مجانية" للكشف الطبي علي أهالي قرية علوش بمرسي مطروح

تعرف على موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع سنوات النقل بمطروح

طلاب مدرسة الضبعة النووية في التصفيات المتقدمة لمسابقة الابتكارات

لمواجهة التسرب التعليمي.. اجتماع تنسيقي تعليم مطروح والأزهر والقومي للسكان

فرق 25 دقيقة عن القاهرة.. موعد أذان المغرب في مطروح

خطة لسد العجز في التمريض بمطروح .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الزلابية بخطوات بسيطة

انسى الميكانيكي.. سيارات أوروبية بـ 85 ألف جنيه| صور

ننشر التقرير الطبي لأسباب وفاة مدير أمن بورسعيد

لجميع الدول العربية والأجنبية.. استخرج تصريح العمل من تليفونك المحمول | بالخطوات

كتاب جمع الصلوات الخاصة على النبي.. السؤال الـ14 من "وفوق كل ذي علم عليم"

موسكو تعلن انطباق الشروط على مصر لتصبح مركزًا للحبوب الروسية بالشرق الأوسط وإفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عنصر غذائي يحمي كبار السن من الزهايمر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة خلال شهر مارس

التدريب على إدارة الأزمات وزيارات للمشروعات القومية أبرز أنشطة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

عمليات تجميل جديدة.. دنيا بطمة تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ