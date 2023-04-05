عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تعلن انطباق الشروط على مصر لتصبح مركزًا للحبوب الروسية بالشرق الأوسط وإفريقيا

علم مصر
علم مصر

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، عن إمكانية أن تصبح مصر مركزًا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال فيرشينين في مقابلة مع “روسيا اليوم” ببرنامج "نيوز ميكر"، إنه في السنوات الأخيرة، كانت معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسيا نظرا لجودتها وسعرها"، مضيفًا أن جميع الشروط تنطبق على مصر لتكون مركزًا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي.

كانت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، ذكرت في وقت سابق أن مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 ألف طن قبل عام.

وأشارت إلى أنه في الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132 ألف طن إلى باكستان وتكثيف الشحنات إلى الجزائر.

وأوضحت أن الدول التي تستورد من روسيا بشكل كبير هي: "مصر وتركيا، وباكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمان وكينيا وتنزانيا وإسرائيل".

مصر روسيا السعودية تركيا الحبوب الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا

البيت الأبيض يعرب عن قلقه إزاء اقتحامات الاحتلال للأقصى

طريقة تحضير الزلابية بخطوات بسيطة

انسى الميكانيكي.. سيارات أوروبية بـ 85 ألف جنيه| صور

ننشر التقرير الطبي لأسباب وفاة مدير أمن بورسعيد

لجميع الدول العربية والأجنبية.. استخرج تصريح العمل من تليفونك المحمول | بالخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عنصر غذائي يحمي كبار السن من الزهايمر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة خلال شهر مارس

التدريب على إدارة الأزمات وزيارات للمشروعات القومية أبرز أنشطة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

عمليات تجميل جديدة.. دنيا بطمة تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ