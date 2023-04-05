موسكو تعلن انطباق الشروط على مصر لتصبح مركزًا للحبوب الروسية بالشرق الأوسط وإفريقيا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، عن إمكانية أن تصبح مصر مركزًا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال فيرشينين في مقابلة مع “روسيا اليوم” ببرنامج "نيوز ميكر"، إنه في السنوات الأخيرة، كانت معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسيا نظرا لجودتها وسعرها"، مضيفًا أن جميع الشروط تنطبق على مصر لتكون مركزًا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي.

كانت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي، ذكرت في وقت سابق أن مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 ألف طن قبل عام.

وأشارت إلى أنه في الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132 ألف طن إلى باكستان وتكثيف الشحنات إلى الجزائر.

وأوضحت أن الدول التي تستورد من روسيا بشكل كبير هي: "مصر وتركيا، وباكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمان وكينيا وتنزانيا وإسرائيل".