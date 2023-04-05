لجميع الدول العربية والأجنبية.. استخرج تصريح العمل من تليفونك المحمول | بالخطوات

عممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكترونى "أول مرة" عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول ، لتشمل كافة الدول العربية والأجنبية ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

يأتى ذلك إستمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للإرتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.

وذلك إستكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .. بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .