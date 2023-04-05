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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدير: فيلم شارع الهرم لا يليق بي رغم تحقيقه إيرادات كبيرة

أحمد بدير
أحمد بدير

أكد الفنان أحمد بدير، أن مشاركته في "شارع الهرم" لا تليق به، منوهًا أنه لم يقبل أي دور في عمل فني من أجل الأموال، وأنه كان ينتظر أن يقدم "شارع الهرم" شيئا جيدا، إلا أن تقديره لم يكن سليما.

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وأوضح "بدير"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه شارك مع نفس المنتج أحمد السبكي في أكثر من عمل كفيلم "كبارية" و"ساعة ونص"، حيث إنه كان من العلامات في تاريخ السينما وحصل على جوائز بسبب دوره في "ساعة ونص".

وأشار إلى أن الأفلام الكبيرة لا تحقق الإيرادات لذلك اتجه أحمد السبكي لبعض الأفلام التجارية،  مضيفًا: "لم أوفق في الدور وكانت غلطتي"، مشددًا على أن الفن يجب أن يُقدم بدرجة كبيرة جدًا من الاهتمام والاتقان، ولذلك من يفتقد لهذه الصفات يتحول لفيلم تجاري، وتابع: "فيلم شارع الهرم حقق إيرادات كبيرة جدًا.. معرفش أزاي".

 

أحمد بدير شارع الهرم أسما إبراهيم حبر سري أحمد السبكي

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