أحمد بدير: مفتقد نور الشريف وحسن حسني أخ وعشرة عمري

أكد الفنان أحمد بدير، أنه يفتقد الفنان الكبير الراحل نور الشريف والفنان حسن حسني، منوهًا بأنه يفتقد لحسن حسني في المسرح والحياة العامة، حيث أنهم عملوا لسنوات طويلة بالإضافة إلى المشاركة في الكثير من الأفلام.

وأضاف احمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "حسن حسني لم يكن صديق فني لكن كان أخ وعشرة كبيرة.. وأستاذ نور حبيب عمري"، مشددًا على أن عدم حضور الكثير من نجوم الفن لدفنه الفنان حسن حسني؛ لأنه لم يكن يعرفون الموعد.



وأشار الفنان احمد بدير، إلى أن الوسط الفني يتصف بالتراحم والاهتمام، متابعًا: "نور الشريف وحسن حسني وحشوني جدًا.. كنت بقول لنور الشريف يا أستاذ"، كما أن نور الشريف وقف بجانبه.