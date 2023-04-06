فضل ليلة النصف من رمضان ويومها .. 7 أمور تدرك بها أجرها

بدأت مع غروب شمس الأربعاء ليلة النصف من رمضان 2023، وهي ليلة عظيمة من ليالي الشهر الكريم، التي يستحب قيامها وإحيائها بالطاعة والعبادة، وفي التقرير التالي نوضح فضل ليلة النصف من رمضان ويومها، وأجر من يحرص على طاعتها.

ويعد شهر رمضان المعظم هو أحد أهم وأعظم الأشهر الهجرية مكانة عند المسلمين، خاصة وأنه شهر الركن الرابع من أركان الإسلام، يقول عنه المولى تبارك وتعالى:"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" [سورة البقرة:185].

الدعاء

فضل ليلة النصف من رمضان

لليالي شهر رمضان فضائل كثيرة، فيكفي أنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ومن الأعمال المستحبة في ليلة النصف من رمضان، “الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، إحياء الليل بالعبادة والاستغفار، تقديم الصدقات والتصدق بكل ما يمكن، وصيام النهار التالي”.

ولعل من أهم الأمور التي ينبغي الالتزام بها في هذه الليلة، هي التوبة والاستغفار، وتقديم العمل الصالح والتأهب للقاء الله. وللحفاظ على فضل هذه الليلة المباركة، ينصح المسلمون بإجراء النوافل الصلاة والعبادة فيها، والاجتهاد في العمل الصالح والتقرب إلى الله.

وقيل في فضل ليلة النصف من رمضان أنها تعدل عشر ليالٍ: فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغفر في هذه الليلة لجميع الخطايا والذنوب وينزل فيها الرحمة والبركة، وأنه يُغفر للمؤمنين فيها: فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لجميع المؤمنين في هذه الليلة.

كما أنه يكون فيها الدعاء مستجابًا، ففي هذه الليلة يكون الدعاء مستجابًا، وينصح المسلمون بتوجيه الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الليلة، وطلب المغفرة والرحمة، كما أنها ليلة تكفير الذنوب، ففي هذه الليلة يغفر الله عز وجل للمؤمنين ويكفر ذنوبهم، ويجعلهم في حالة من الطهارة والنقاء.

كذلك تفريج الهموم والأحزان ففي هذه الليلة يتم تفريج الهموم والأحزان، ويحل الراحة في النفوس، ويتم تجديد العهد مع الله عز وجل.

دعاء ليلة النصف من رمضان

1- عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ».

2- «يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مقيل العثرات يا مجيب الدعوات اغفر لنا».

3- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيتَ إن علمتُ أي ليلةٍ ليلة القدر ما أقول فيها؟، قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني».

4- اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك.

5- اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً

6- اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا ربَّ العَالَمِينَ

7- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

8- اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ.

9- اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.

الذكر

دعاء ليلة النصف من رمضان للرزق

1. «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

2. «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

3. «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

4. « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

5. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

6. «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .

7. «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

8. « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

9. «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير».

10. «اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي».

11. «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

12. «ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

13. «استغفر الله لي ولوالداي ولارحامي ولكل من قال لا اله الا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب»