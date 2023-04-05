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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدًا.. إجراء قرعة بطولات أفريقيا لكرة اليد بمقر الأهلي بالجزيرة

صدى البلد

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة في التاسعة من  مساء غد الخميس مراسم قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال»، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، المقرر إقامتها في ضيافة الأهلي في مايو المقبل.

تنطلق القرعة في التاسعة مساءً بقاعة فكري أباظة، في حضور محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة، وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري.

عقدت اللجنة العليا المنظمة سلسلة اجتماعات على مدار الأيام الماضية مع رؤساء اللجان الفرعية، لمواصلة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولات الثلاث، ومتابعة العمل فيما يتعلق بالتعاقد مع العديد من الفنادق لإقامة الفرق المشاركة وكذلك الحكام، ومسئولي الاتحاد الإفريقي، إلى جانب متابعة ما تم بخصوص المسابقة الخاصة باختيار شعار للبطولة، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي.

 

مقر النادي الأهلي بالجزيرة قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بقاعة فكري أباظة محمد الغزاوي

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