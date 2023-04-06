طائرة لاسلكية وبنادق.. شاهد يقظة رجال جمارك سفاجا تمنع 9 محاولات تهريب

يقظة رجال جمارك سفاجا تمنع 9 محاولات تهريب.. ضبطت جمارك سفاجا 9 محاولات تهرب جمركي لطائرة لاسلكية وعدد من بنادق ضغط الهواء والهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة.

يقظة رجال جمارك سفاجا تمنع 9 محاولات تهريب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لطائرة لاسلكية وعدد من بنادق ضغط الهواء والهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يقظة رجال جمارك سفاجا تمنع 9 محاولات تهريب

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة فخري محمد حمدان مدير إدارة تفتيش الركاب تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بعدد 9 ركاب قادمين من الكويت بتفتيش أمتعتهم تبين وجود طائرة لاسلكية و 2 بندقيه ضغط هواء ومنظار وعدد من الطلقات و 35 هاتف محمول و 440 قطعه من مستحضرات التجميل و 348 قطعه ملابس جاهزه و 91 قطعه مستلزمات طبية مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

يقظة رجال جمارك سفاجا تمنع 9 محاولات تهريب

وقام بالضبط جبريل الرشيدي ، عز الدين عبده ، محمود عبدالحميد ، محمد رجب مأموري تفتيش الركاب ومحمد عبد الراضي وهاشم إسماعيل مشرفين بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد و هيثم أبو النجا مأمور التعريفة و محمود حمدان مدير مجمع الساحات .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و21 الف و 800 جنيه.

يقظة رجال جمارك سفاجا تمنع 9 محاولات تهريب

قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي وحررها محمد حمودة ومحمد امين ووليد البكري وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .