رحيل ديانج نهاية الموسم وأزمة فنية تواجه نجم الأهلي .. تفاصيل

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك أزمة فنية تواجه أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر لديه قناعة كبيرة باللاعب من الناحية الفنية، لكن لديه بعض العيوب عليه ان يتخلص منها.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر يحب اللاعب الذي يمتلك فنيات جيدة، وصنع توليفة جيدة بالإضافة لتجهيز البدلاء، والأهلي يحتاج لحارس جديد في حالة واحدة خصوصا أن محمد الشناوي يشارك منذ مواسم أساسيا ولابد من وجود لاعب قوي ينافسه، وحال عدم الدفع بـ علي لطفي أو مصطفى شوبير بشكل مستمر، فيجب ضم حارس قوي للنادي الأهلي".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر ينقصه بعض الأمور منها التركيز، كما أنه يكون بعيد عن مستواه خلال المباريات الكبيرة، وأحمد قندوسي الأفضل الدفع به كلاعب ثالث في وسط الملعب، بجوار ثنائي ديفيندر مثل حمدي فتحي ومروان عطية أو السولية".

وتابع عبدالجليل: "الواضح أن ديانج خرج من حسابات كولر من اللعب بشكل أساسي مع الأهلي، وانشغل كثيرا بالعروض، على عكس التونسي معلول الذي يريد الاستقرار وقام بتجديد عقده مع النادي، ورغم تقدمه في السن لكنه يقدم أقصى ما لديه، وأرى أن ديانج يعيش أخر شهور له مع الفريق ".

وواصل: "الأهلي في حاجة لضم مهاجم قوي، في الموسم القادم، وأن يجيد استغلال الكرات العرضية، لأن كولر حاليا يعتمد فقط على الاختراقات من الأطراف".

وأكمل: "خالد عبدالفتاح قدم مستوى جيد مع الأهلي رغم عدم مشاركته أساسيا في وجود محمد هاني، ويجب الإشادة أيضا بمستوى رامي ربيعة فهو واحد من أبناء الأهلي ولاعب جيد لكن الإصابات عطلته كثيرًا، بل واليوم تفوق على محمد عبدالمنعم في اللقاء، وكولر يعتمد عليه لأنه يجيد بدء الهجمة، وكان يجب اعارة ايمن اشرف في يناير الماضي، وربيعة يجب ان يكمل مسيرته مع النادي".

وأضاف: "أعتقد أن ياسر إبراهيم قد يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ومحمد هاني لديه مزايا جيدة، وقادر على المراوغة لكنه يحتاج إلى ضبط اللمسة الأخيرة".

وختم: "حسين الشحات انتفض وتألق مع الأهلي بعدما جلس بديلا في مطلع الموسم الجاري لطاهر وتاو، لذلك دائمًا يجب أن يشعر اللاعب بوجود منافسة ومركزه مهدد مع الفريق، مثلما شاهدنا مسبقا بين عصام الحضري ونادر السيد في النادي الأهلي".