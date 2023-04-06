لامبارد يوافق على تدريب تشيلسي «مؤقتاً»

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، موافقة فرانك لامبارد، المدير الفني السابق إيفرتون، على قيادة تشيلسي بشكل مؤقت، خلفا للمدرب جراهام بوتر.

وكتب "رومانو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "وافق فرانك لامبارد على قيادة فريق تشيلسي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

أضاف: "سيواصل نادي تشيلسي المفاوضات لتعيين مدير فني جديد لمشروع طويل الأمد".

ويُعد لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، ويوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق تشيلسي بشكل دائم.

كان نادي تشيلسي الإنجليزي، أعلن الأحد الماضي، إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق بسبب تدهور النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.