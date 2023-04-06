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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناؤنا مستقبلنا.. ختام معسكرات اليوم الواحد للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، معسكرات اليوم الواحد التى انطلقت تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا" و كان ختام المعسكرات من مركز شباب «كفر تيدا» بسيدى سالم، شارك بالمعسكر 90 طليعاً للمرحلة السنية من 8 سنوات وحتى 16 سنة، نظمته إدارة تنمية النشء بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و الدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

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ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور المعسكرات فى تنمية معارف النشء وطرح مفهوم المواطنة و تشجيعهم على العمل التطوعي خلال ورش العمل عن التغيرات المناخية والأنشطة البيئية و الخدمة المجتمعية وتعريف مفهوم المواطنة خلال معسكر الخادمية.

وتابع: كما شارك الطلائع الألعاب الترفيهيه و الترويحية وأنشطة فنية وابداعية، فى أجواء من الفرح بين الأطفال المشاركين، مؤكداً أن إقامة معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب تأتى ضمن الفعاليات والأنشطة التعليمية الترفيهية التى تقدمها المديرية للنشء من خلال مراكز الشباب .

أدار الورش التدريبية بمركز شباب الخادمية، الدكتورة أمل عبد الغني وتوفيق النحراوى، تقام معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب و تنفذ ورش العمل والأنشطة الترويحية على أيدى مدربين متخصصين، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء و فريق عمل الإدارة.

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