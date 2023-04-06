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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان ينظم 29 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 29 من جلسات الدوار والتى استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد والصعايدة ووداى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى كوم أمبوق بلى والعباسية والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو. 

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جلسات الدوار

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتأهيل العاملين للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات ، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة ، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

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برامج تدريبية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم بشكل مستمر إستكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهلية للعاملين التابعين للجهاز الإدارى بالمحافظة حيث يتم التدريب على حزمة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين فى مجال التحول الرقمى .

وأشارت غادة أبو زيد بأنه يتم تنفيذ هذه البرامج على أيدى مدربين متميزين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال التدريب لصقل مهارات المتدربين ، وتعريفهم وإمدادهم بكافة البرمجيات المطلوبة لأداء أعمالهم المنوطة لهم على أكمل وجه .

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