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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواصلة ترشيد استهلاك الكهرباء وإزالة التعديات وصيانة المحولات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالي والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات والإشغالات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات

تشمل الخطة ايضا أعمال الصيانة الفورية وإصلاح الأعطال فى شبكات الكهرباء من الجهود فى كافة قطاعات العمل العام، فضلاً عن تنفيذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت للمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسب تتراوح ما بين 75 % إلى 100 % طبقاً لمقتضيات العمل، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه احتياجات العمل الفعلية فى بعض الأماكن الحيوية مثل غرف العمليات والأزمات وغيرها. 

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ترشيد الإستهلاك

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 150 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، فيما تم إزالة حالة تعدى فى المهد بمسطح 200 م2 عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض والأسمنت بمنطقة الخطارة بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى، وقامة الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الصيانة لمحول الإنارة بالأعقاب بحرى، وتغيير الكابل التالف بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، مع صيانة محول الشليباب بأبو الريش قبلى. 

بينما قام العاملين بنطاق حى جنوب بإشراف رئيس الحى بتنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السادات، مع إصلاح خلية الإنارة بشارع مدرسة الفندقية ، وبمحيط متحف النيل. 

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أنشطة متنوعة

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ أعمال الصيانة للكهرباء بنفق المشاه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان بعد شكوى أهالى المدينة بما ساهم فى تحقيق الإنارة الجيدة به لتسهيل وتأمين حركة المواطنين المترددين عليه. 

وكان قد قام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد يرافقه نائب رئيس مدنية أسوان ورؤساء الأحياء بقيادة حملة ميدانية لرصد الإشغالات ومتابعة منظومة النقل البطئ داخل المدينة ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة ورفع 20 حالة إشغال متنوعة على كورنيش النيل ، بالإضافة إلى ضبط 4 مخالفات لعربات حنطور .

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