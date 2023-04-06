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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة أسوان تواصل إحياء أيام وليالي شهر رمضان بعروض فنية وثقافية متنوعة

إحياء الليالى الرمضانية
إحياء الليالى الرمضانية بأسوان

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنظيم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان والتى انطلقت مساء الخميس الماضى ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهدت الفعاليات تنظيم فرع ثقافة أسوان ندوة بعنوان "نفحات وخيرات شهر رمضان" بحديقة الشيراتون، شارك فيها الدكتور حسن إبراهيم، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية، والشيخ محمود فخر الدين رئيس قسم الإرشاد الدينى بمديرية الأوقاف، ضمن فعاليات برنامج "سهرة رمضانية" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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ليالى رمضان

وتحدث الدكتور حسن إبراهيم عن "خيرات شهر رمضان" أنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والعتق والغفران، الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، وفى الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالشر والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضى الله ويقرب لديه، وأنه وسيلة للتقوى وهى طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاصا لله، وبذلك يتقى العبد عذاب الله وغضبه.

وأضاف الشيخ محمود متحدثا عن "نفحات شهر رمضان" قال إنه ذكر فى القرآن واختصت فيه ليلة خير من ألف شهر وهى ليلة "القدر"، وقال تعالى وأن كل عمل ابن له إلا الصيام فهو لى وأن أجزى عنه، وأن الدين عقيدة وتوحيد، عبادات تؤدى إلى مكارم الأخلاق، والأركان خمس وهى الصلاة وتنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تؤخذ من الأموال صدقة، الصيام ويجب أن يكون مكتمل لأنه طاعة وقرب لله.

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إبتهالات دينية

واختتمت الفعاليات بابتهالات دينية وتواشيح منها "قمر، يا سيدى، ولد الهدى" للمبتهل عبد الله إبراهيم، محمد خالد، عبد المعز محمد.

والفعاليات ينظمها فرع ثقافة أسوان، وجاءت بحضور نجوى أحمد مدير عام الفرع بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي ، ، الدكتور لوئ سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور  ماجد الجبالى أستاذ اللغة البرتغالية، وتهدف إلى الوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

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