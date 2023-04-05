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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يتفقد سير انتظام العملية بالمدارس

عبد الكريم لطفى وكيل
عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

تفقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مدرسة نجع المنشية الاعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية حيث اطمأن على انتظام سير العمل بالمدرسة وانضباط العاملين ، كما تفقد الفصول الدراسية والطلاب ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمواعيد الخطة المنهجية المقررة حتى نهاية أبريل إستعداداً لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تبدأ فى ٦ مايو القادم.

 

وعقب ذلك تابع وكيل الوزارة مدارس التربية الخاصة حيث تفقد مجمع التربية الخاصة ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحضور أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة ، وبنهاية الجولة قدم لطفى الشكر لإدارات المدارس والمعلمين ، على الالتزام والانضباط ، وتمنى لهم ولجميع الطلاب التوفيق والنجاح .

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سير العمل 

وكان قد واصل مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان نشاطهم اليومى بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بنطاق المدن والمراكز وذلك بناء على توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل الوزارة .

وفى إدارة كوم أمبو التعليمية قام أحمد سلامة مدير الإدارة ، وأعضاء لجنة ضبط الأداء المكونة من (عضو من المرحلة - شئون قانونية -متابعة فنية) بتفقد مدراس الشهيد عبدالعزيز حسان الابتدائية ومدرسة خفية العتمور ومدرسة العتمور بحري الإعدادية ، وقد تابعت اللجنة اختبارات شهر مارس وتفقدت النظافة العامة ووجهت بتلافى بعض السلبيات التى تم رصدها .

فيما تابع الدكتور محمد حسين مدير إدارة ادفو التعليمية بتفقد مدارس (الشماخية الابتدائية القديمة -الشهيد سعيد عبد العزيز الابتدائية -المعمارية الاعدادية الجديدة-الشماخية الاعدادية) حيث اطمأن على سير العملية التعليمية وانضباط والتزام العاملين ومتابعة اختبارات شهر مارس بهذه المدارس والاستعداد لأداء المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية .

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أنشطة تعليمية

بينما قام صالح عبد النظير وكيل إدارة دراو التعليمية ‏بمتابعة مدرستى ‏الحربياب الابتدائية والاعدادية، وقدم وكيل الإدارة التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مؤكداً على أن شهر رمضان شهر العمل والاجتهاد ، وأنه يجب على الجميع الانضباط والالتزام في الحضور ، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بخصوص الامتحانات ، مع ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وتابع وكيل الإدارة، امتحانات مادة العلوم لشهر مارس لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة الحربياب الابتدائية ، وأداء طلاب الصف الأول والثانى الاعدادى مادة الدراسات الاجتماعية حيث اطمأن على سير وانتظام الامتحانات وعدم وجود أي معوقات ، كما تابع دفاتر التحضير المعلمين ، والحضور والانصراف والأعمال الإدارية وأعمال النظافة وإجراءات الأمن والسلامة وحجرات الأنشطة والمكتبة والحديقة وشاهد الشتلات المزروعة.

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