عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أنتم السبب".. الصين توجه اتهامات خطيرة للناتو

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إنه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تمسكت الصين دائمًا بموقف موضوعي وعادل، وهي داعية للتسوية السياسية للأزمة وداعية لمحادثات السلام، وقد نالت دعم معظم دول المجتمع الدولي. 

وأكدت ماو نينج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الموقف الصيني بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الصادرة عن الصين يعكس بشكل شامل ومنهجي الموقف المعني. حسبما ذكر موقع جلوبالت تايمز الصيني.

وأضافت الناطقة باسم الخارجية الصينية، "سيثبت التاريخ في النهاية من يقف حقًا إلى جانب العدل والسلام. 

وأشارت ماو إلي أنه عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية بشأن قضية أوكرانيا، أعتقد أن الولايات المتحدة والكتل العسكرية مثل الناتو يجب أن تتحمل المسؤولية. 

وشددت على أنه ليس لحلف الناتو الحق في اتهام الصين بأنها سبب.

الناتو الولايات المتحدة أوكرانيا الخارجية الصينية حلف الناتو محادثات السلام التسوية السياسية الكتل العسكرية قضية أوكرانيا المتحدثة بأسم الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

مشاكله كتير| «هيرليتش» يكشف حقيقة رفضه تدريب الزمالك

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

ترشيحاتنا

الهجرة تنشر إرشادات التحويلات المالية وتدبير النقد الأجنبي للطلاب المصريين الدارسين بالخارج

عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان

اسم كبير.. الغندور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لـ الزمالك

فى مواجهة الشرطة.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 7 أخرين بقنا

بعد إطلاق 100صاروخ من لبنان على إسرائيل.. اجتماع أمني عاجل لـ نتنياهو|صور

مصر تخوض معركة جديدة دفاعا عن الدول الأفريقية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 80 ألف جنيه.. ريهام حجاج ترتدي بيجامة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قفطان وإكسسوارات غريبة.. نسرين طافش تلفت الأنظار بظهورها| شاهد

أمريكية تفقد حواسها لمدة عامين.. اعرف السبب

بالتواريخ والأيام| موعد الإجازات الرسمية لشم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر

فيديو

بعد تسريب مكالمة ساخنة لها.. انتصار: معجب كلمني ومش ندمانة على تصريحاتي

الصوم يعالج السرطان.. اعرف الرد الطبي على تصريحات محمد صبحي|حقيقة أم أكذوبة

صغر 20 سنة.. محمد فؤاد يتصدر التريند والسر تكميم المعدة|تغطية خاصة

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة ومرضى الحساسية.. ماذا سيحدث اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ