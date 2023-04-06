"أنتم السبب".. الصين توجه اتهامات خطيرة للناتو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إنه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تمسكت الصين دائمًا بموقف موضوعي وعادل، وهي داعية للتسوية السياسية للأزمة وداعية لمحادثات السلام، وقد نالت دعم معظم دول المجتمع الدولي.

وأكدت ماو نينج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الموقف الصيني بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الصادرة عن الصين يعكس بشكل شامل ومنهجي الموقف المعني. حسبما ذكر موقع جلوبالت تايمز الصيني.

وأضافت الناطقة باسم الخارجية الصينية، "سيثبت التاريخ في النهاية من يقف حقًا إلى جانب العدل والسلام.

وأشارت ماو إلي أنه عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية بشأن قضية أوكرانيا، أعتقد أن الولايات المتحدة والكتل العسكرية مثل الناتو يجب أن تتحمل المسؤولية.

وشددت على أنه ليس لحلف الناتو الحق في اتهام الصين بأنها سبب.