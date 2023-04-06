مؤلفة "الهرشة السابعة": روح الفريق الواحد سبب نجاح المسلسل

عبرت المؤلفة دينا نجم عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الهرشة السابعة.

وكتبت دينا نجم عبر حسابها بـ"فيسبوك"، "النهاردة نهاية الهرشة السابعة ،عايزة أشكركم والله من جوه قلبي على كم التشجيع والحب والدعم.. على كل كلمة حلوة وكل "انتوا مركبين كاميرا عندنا في البيت ولا ايه".

وأضافت "إحساسكم إن المسلسل قريب منكم وشبهكم وبيعبر عن اللي جواكم كان من أكتر الحاجات اللي فرحتني.. وعايزة أقول حاجة ممكن تبان كليشيه بس هي والله حقيقية جدا.. العمل الجماعي وروح الفريق الواحد كانوا سبب رئيسي في أي حاجة حلوة حصلت في المشروع ده".

وتابعت:"ربنا رزقنا بناس مش بس موهوبين عشان في نظري الموهبة وحدها لا تكفي.. اللي أهم انهم مجتهدين جدا ومركزين جدا وقلبهم على الشغل جدا.. مفيش فكرة يلا نقلب أي حاجة عشان رمضان داخل وعايزين نخلص.. مفيش فكرة ده زي ده ومش فارقة.. عشان والله كل حاجة بتفرق.. الحمد لله دائما وأبدًا.. دلوقتي وقت الأجازة والتفكير بعناية في الخطوة الجاية اللي بقت بتخوف شوية إدعوا لي".

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل الهرشة السابعة تطورا كبيرا في علاقة عائلات الأبطال أمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وأسما جلال.

فيما يخص أسرة نادين فقد ساعدها صديقها "محمد كيلاني" في الحصول على ممول لاستكمال البودكاست الخاص بها، والتأكيد على أنهما أصدقاء فقط.

وحاول آدم التقرب من أطفاله أكثر خاصة بعد علمه بمقابلتهم لصديق نادين "شادي"، وفي نهاية الحلقة تم لم شمل الأسرة ورقصوا جميعا سويا، وعرض الأب تمضية وقت ممتع في الموتيل الخاص به.

وأما بالنسبة لشريف وسلمى، وبمساعدة الطبيب النفسي الخاص بهما، تمكنا من استيعاب أزمة ابنته جوليا التي تقيم معهما في منزلهما حاليا، وحاولا الاطمئنان لبعضهما وتذكر لحظات الحب بينهما.

أوشك مسلسل الهرشة السابعة على الانتهاء وباق من الوقت حلقتان بعدما بدأ عرضه في موسم رمضان الحالي ومكون من ١٥ حلقة.