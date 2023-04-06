بالأسماء .. الأوقاف تعدّ 6200 مسجد لإحياء سنة الاعتكاف على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة الأوقاف أنها حريصة أشد الحرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإعتكاف، فقد أعدت وزارة الأوقاف لاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية، ويسرنا أن ننشر أسماء جميع المساجد المخصصة للاعتكاف على مستوى الجمهورية وفق الكشوف المرفقة.

مع التأكيد على الآتي :

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.



5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.



آلية المشاركة في الاعتكاف :



على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا - أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.



• على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شئون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.



مع تمنياتنا بنجاح عملية الاعتكاف وتوفير أنسب جو للطاعة والعبادة في هذا الشهر الكريم.

ولأي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على أي من هذه الهواتف :

(01015711280/01146702020/01552563217/01223344789)

ولمعرفة أسماء مساجد الاعتكاف اضغط هنا