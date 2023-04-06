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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خيمة «الشعب الجمهوري» الرمضانية تستضيف ممثلي الأحزاب لمناقشة المحور المجتمعي بالحوار الوطني

خيمة حزب الشعب الجمهورى
خيمة حزب الشعب الجمهورى الرمضانية

استضافت الخيمة السياسية الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري لفيفًا من ممثلي الأحزاب السياسية، من بينهم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، فضلًا عن حزب التجمع  وحزب الإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى وفدٍ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وذلك  لمناقشة عددٍ من ملفات المحور المجتمعي للحوار الوطني بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

حضر اللقاء من جانب حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأيضا السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، والدكتور باهر أمين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالحزب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.

من جانبه رحب المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بجميع المشاركين في طاولة نقاش هذه الخيمة، وأكد سعادته بهذه المشاركة الفعالة لمناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطني، مضيفا أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي، والقواسم المشتركة بين الحزب والأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما يدفعنا للتعاون، والبحث عن نقاط التقارب من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

تهدف هذه الخيمة التي تقام داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري إلى إشعار المواطن بنتائج الحوار الوطنى، وما تصل إليه اللجان من حلول ومقترحات ومخرجات ملموسة، لحل المشكلات والتحديات التى يعاني منها المواطن، خاصة في موضوعات المحور المجتمعي كالصحة والتعليم والبحث العلمى بالإضافة إلى الثقافة والهوية الوطنية.

الجدير بالذكر أن المحور المجتمعي بالحوار الوطني له أهمية خاصة على كافة مستويات اللجان المنبثقة منه وذلك لارتباطها الشديد بما يتعلق بالمجتمع المصري وبناؤه والارتقاء بالخدمات المقدمة، للمواطن المصري بشكلٍ مباشر.

مجلس النواب مستقبل وطن البحث العلمي الهوية الوطنية تنسيقية شباب الاحزاب حزب مستقبل وطن

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