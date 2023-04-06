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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير داود .. طريقة عمل كفتة حسن باشا

كفتة حسن باشا
كفتة حسن باشا

تعد كفتة حسن باشا من ألذ الأطباق الرئيسية التى تستخدم فيها اللحمة المفرومة ولكن يخلط الكثير من الأشخاص بين هذه الأكلة وبين كفتة داود باشا ولكنهما مختلفتان. 

ونعرض لكم فيما يلي طريقة عمل كفتة حسن باشا من خلال خطوات الشيف غادة التلى:

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مقادير كفتة حسن باشا:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل
ملح 

فلفل أسود
ثوم
طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ريحان طازج
مكعب مرقة
زيت
زبدة
بطاطس مسلوقة
ماء

طريقة عمل كفتة حسن باشا:
* في بولة عميقة ضعي البصل بالملح والفلفل الأسود واللحمة المفرومة والقليل من الزيت وقلبيهم جيدا 
* شكلى اللحمة المفرومة كرات وضعيها في صينية أو ضعي خلطة الكفتة فى قوالب الكب كيك وادخليها فى الفرن حتى نضج.


* فى طاسة على النار شوحي الثوم في الزبدة على النار ثم  ضعي الطماطم المبشورة والصلصة والمرقة وضعي القليل من الماء وتترك على النار لتتسبك وترفع من على النار وضعي الريحان.


* فى طبق عميق اخلطي البطاطس المسلوقة وزبدة وملح وضعيهم في كيس حلواني ثم احضري طبق التقديم وضعي فيه الصلصة ثم كرات الكفتة ثم البطاطس وزيني كفتة حسن باشا بالريحان.

كفتة كفتة حسن شيف غادة التلي عمل كفتة كفتة داود باشا

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