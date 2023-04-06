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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكنتش وافقت.. تعليق صادم من أمير عيد على حلقة رامز جلال

صدى البلد

علق الفنان أمير عيد، على حضوره برنامج رامز نيفر إند وأكد على عدم علمه أنه برنامج يخص الفنان رامز جلال.

وفور ظهور رامز جلال في الحلقة، سأل عيد، "هل كنت على علم قبل ما تيجي انك جاى لرامز جلال؟" ليجاوب بـ لأ.

 
واستكمل رامز، قائلاً،:" علشان هتطلع فى برامج ويسألوك ان انت كنت عارف، فى ناس بتاكل عيش على قفايا. 


ليرد عليه أمير عيد، :" لأ مش عارف،  لو اعرف مكنتش جيت، اقر واعترف انى مكنتش اعرف ان ده برنامج رامز جلال".

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جدير بالذكر أن يُعرض برنامج رامز جلال الجديد «رامز نيفر إند» على قناة MBC مصر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه مقلب رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان.


واستضاف رامز جلال، في الحلقات الماضية النصف الأول من شهر رمضان عددا كبيرا من النجوم والمشاهير، بينهم: محمد فؤاد، هنادي مهنا، نهال عنبر ونجلها المخرج حسام الحسيني، ياسمين عز، أمينة شلباية، محمود كهربا، أحمد السقا، محمد رمضان، محمد فراج وبسنت شوقي.

محمد رمضان الفنان رامز جلال ياسمين عز محمود كهربا رامز جلال

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