الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين في الأسمرات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الأسمرات، وتناول وجبة الإفطار مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل بأن الرئيس السيسي أدار حوارا مفتوحا مع المواطنين في الأسمرات.

واطمأن الرئيس السيسي على أحوال أهالي الأسمرات، وأجرى حوارا مع مجموعة من سيدات الأسر المنتجة في مدينة الأسمرات.

وتساءل الرئيس السيسي على أحوال أهالي مدينة الأسمرات قائلا: "أموركم ماشية كويس".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لأهالي الأسمرات في معرض الأسر المنتجة: "طمنوني على أحوالكم في المساكن الجديدة وسنوفر أي ماكينات أو معدات تحتاجونها".