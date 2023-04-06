بمشاركة 200 طالب.. معهد إعداد القادة يكشف تفاصيل برنامج رمضان يجمعنا

نظم معهد إعداد القادة منذ بداية شهر رمضان 2023، دورة رمضانية لطلاب الجامعات بعنوان “ رمضان يجمعنا ” تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وتضمن برنامج الدورة الرمضانية مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة، إضافة إلي بعض المحاضرات التى تسهم فى تنمية الوعى ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.

وكشف معهد إعداد القادة أنه انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمشاركة ما يقرب من ٢٠٠ طالب من الجامعات المصرية.

نظم المعهد خلال البرنامج الرمضاني محاضرة عن القضية السكانية وبناء المجتمع، بهدف الاستثمار في عقول الشباب، وبناءًا على تكليف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بتمكين الشباب والتواصل المباشر معهم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد الدورات التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية والتوعية بالقضايا التي تهم الشباب في مجال تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والقضاء على المشكلة السكانية، بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه.