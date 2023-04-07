الداخلية اليوم| مواجهة شرطية تنتهي بمصرع 3 عناصر إجرامية.. وسرقة مليون جنيه من خزينة مصنع بالعاشر

مصرع 3 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة بقنا

3 أشخاص يعتدون على جارهم بعصا خشبية بالمنوفية

عاملان وراء سرقة مليون جنيه من خزينة مصنع بالعاشر

سقوط 4 تجار مخدرات بالقليوبية



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا الجنائية ومقيمين بدائرة مركزى شرطة (نقاده بقنا ، القرنة بالأقصر) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعهم ، وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية - بندقية FN بالخزينة الخاصة بها و 4 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

كما أمكن ضبط (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية " سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – سلاح - قتل) وبحوزتهم ( 4 بنادق آلية و5 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم.

ومن ناحية أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص "توفـى إثر إصابته بجروح بفروة الرأس ونزيف بالمخ") ، طرف ثانى (3 أشخاص بحوزة اثنين منهم (2) عصا) ، جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها إثنين من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بـ (2 عصا) مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته لخلافات حول الجيرة .

بسؤال كلاً من (والد وشقيق المتوفى ، مقيمان بدائرة المركز) أيدا ما جاء بالفحص واتهم الطرف الثانى بقتل المجنى عليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم الأداتين المستخدمتين فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بكسر باب الحجرة المتواجد بها خزينة حديدية وسرقتها وبداخلها ( مبلغ مالى قرابة المليون جنيه ) من داخل أحد المصانع الكائنة بدائرة القسم .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاملان بذات المصنع - مقيمان بمحافظة الشرقية ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للمصنع بالسيارة قيادة أحدهما وقاما بسرقة الخزينة ولاذا بالهرب ، وقاما بكسر باب الخزينة وإستوليا على المبلغ المالى بداخلها وتركا الخزينة بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، كما أرشدا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، والخزينة المُشار إليها ، سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة) ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية .

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من (مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبلغ مالى ) .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش – الهيروين" 30 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (260,000 مائتان وستون ألف جنيه تقريباً).