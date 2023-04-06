ليل أم البنات الحلقة 15.. طلاق حنان سليمان وخلع ياسر على ماهر

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 15 تطور جديد فى الأحداث حيث يقرر عزت "محمد عبد الجواد" أن يطلق زوجته حنان "حنان سليمان" كما أنه يطردها من المنزل وذلك بعد أن طالبته بضرورة توفير المال لها وقامت بمعايرته عن أنها السبب فى النعيم الذى وصل اليه ليرد عليها عزت انا بعت اهلى وجاء الدور عليكى.

بينما يقوم المحامى مؤنس "شريف خير الله" بزيارة راضى "ياسر على ماهر" فى السجن ويبلغه أن زوجته رقية "سميرة صدقى" قامت برفع دعوى خلع ضده.

ويقرر طارق "محمد أحمد ماهر" أن يكمل تعليمه حتى يكون جدير بنفسه ويحقق ذاته بينما تلجأ حنان إلى "حنان يوسف" بعد أن طلقها عزت.

ويعترف زين "محمد مهران" بحبه إلى عالية "هايدى رفعت" إحدى بنات ليل "سهير رمزى" والتى تقول له لابد ما أعطانا وقتا كافيا من أجل دراسة شخصيتنا.

سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.