نائب: الرئيس السيسي استطاع تجميع كافة القوي السياسية والوطنية بإطار الأسرة المصرية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إقامة إفطار الأسرة المصرية كل عام منذ توليه قيادة البلاد وهي عادة محمودة، وهذا يؤكد مدي إحساس الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وبهموم المصريين، فهو يحمل مسؤولية كبيرة في ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقي بظلالها علي اقتصاديات العالم.

وأضاف النائب علاء عابد فى بيان صحفى له، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات مع المواطنين، يؤكد اهتمامه بالارتقاء بالمجتمع المصري وتنميته ومتابعه ما يتم من عمل علي الأرض، وحرصه الدائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار النائب علاء عابد، إلى تجمع القوي السياسية والوطنية في هذا الحفل أقوي رسالة للداخل والخارج، أن مصر كلها تقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه في معركه التنمية والرخاء والتقدم ومسيرة دعم الاستقرار التي تنعم به البلاد.

وأضاف النائب علاء عابد، لقد تشرفت بالمشاركة في الإفطار هذا العام مع نخبة من أبناء مصر في منطقة الأسمرات التي تعد دليلا علي ما قامت به الحكومة من إزالة العشوائيات التي كانت تمثل مشكلة مزمنة للدولة المصرية واحتاجت لقائد قوي مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصدي لها وهو ما نجح فيه.