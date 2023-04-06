كريم همام: نهدف إلى إعداد جيل من الكوادر الشبابية مؤهلا بالعلم والمعرفة

نظم معهد إعداد القادة منذ بداية شهر رمضان 2023، دورة رمضانية لطلاب الجامعات بعنوان “ رمضان يجمعنا ” تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي أن الدورة تأتي من سعي المعهد إلي إعداد وتأهيل كوادر طلابية متخصصة في مجال الرياضية لتخريج شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلبات التنميـة المسـتدامة وخدمة المجتمع.

وتابع الدكتور كريم همام أن هذه الفعالية تسهم فى التعاون وتعزيز روح التسامح بين الطلاب بعضهم البعض، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف.

وتضمن برنامج الدورة الرمضانية مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة، إضافة إلي بعض المحاضرات التى تسهم فى تنمية الوعى ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.