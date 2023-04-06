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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط وشيك لـ الدولار الأمريكي.. مفاجأة مدوية بشأن اقتراب انهيار الأخضر

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

وقال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لـ ”Eurizon SLJ Capital”، إن الدولار الأمريكي يمكن أن يتراجع بنسبة تصل إلى 15٪ مقابل العملات العالمية الرئيسية على مدار الـ18 شهرًا القادمة، حيث يستمر التضخم في التراجع، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية.

وشركة “Eurizon SLJ Capital”، هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار.

 

وقال جين، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المحتمل أن يكون قريبًا من تجاوز الذروة، مما يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة في الأفق.

 

وخلص إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى شروط الائتمان الأكثر تشددًا الناجمة عن الأزمة المصرفية الأمريكية، تشير بالفعل إلى أن التضخم يتجه نحو الاتجاه الهبوطي.

 

وقال: “نتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض بنفس الوتيرة تقريبًا التي ارتفع بها في عام 2021 والنصف الأول من عام 2022: تاريخياً، كان هناك دليل ضئيل على ثبات سلبي في التضخم، حتى لو كان هناك دليل على انخفاض الأسعار ومستوى الأجور”.

 

جادل بأن “المستوى الضعيف بالفعل للنشاط الاقتصادي في أجزاء رئيسية من العالم، من المفارقات، أن يمنع الطلب العالمي من الانهيار”، مما يشير إلى ضعف العملة الأمريكية بشكل كبير.

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وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 2.46٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية بعد ارتفاعه بنسبة 7.9٪ في عام 2022.

ووفقًا لجين، في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، “ستكون العملة الأمريكية عرضة لانخفاض كبير في قيمتها (10-15٪)”.

ويشتهر ستيفن جين باختراعه لما يسمى بنظرية ابتسامة الدولار، والتي وفقًا لها يميل الدولار إلى التعزيز عندما يكون الاقتصاد الأمريكي إما قويًا أو ضعيفًا، ولكنه يتضاءل في أوقات الركود.

قال المحللون الاستراتيجيون في Eurizon: “النقطة الأساسية التي يجب توضيحها هنا هي أنه، بما يتوافق مع إطار عمل “Dollar Smile” الخاص بنا، فإن تلاشي التضخم مع الهبوط الناعم يجب أن يدفع الدولار إلى القاع العميق”.

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