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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع اليوم كلية الهندسة جامعة حلوان، تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

 

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية حتي نهاية الفصل الدراسي  الثاني. للعام ٢٠٢٣.

 

جدير بالذكر، أنه قامت الكلية حتي الان بتنظيم زيارات لأربعة مصانع حربية بحلوان ( مصنع 9 الحربي - مصنع 99 الحربي – مصنع 999 الحربي – مصنع 360 الحربي )، حيث إن مبادرة زيارة طلاب الكلية لمصانع الإنتاج الحربي، تعمل على زيادة الانتماء لدى الطلاب وتوصيل صورة صحيحة لديهم عن الإمكانيات التصنيعية لمصر.

جدير بالذكر انه قد التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة الهيئة، حيث تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنفيذ الأفكار والمشروعات الطلابية من خلال الهيئة، ليكون هناك تواصل بين العلم والصناعة، إلى جانب بحث عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بين الجانبين.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية الهندسة Jobs Education

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