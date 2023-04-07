حالة روحانية.. حكاوي القهاوي يجري جولة بمنطقة السيدة زينب لرصد الأجواء الرمضانية|فيديو

قدمت الإعلامية رشا الجمال حلقة جديدة من برنامج "حكاوي القهاوي" بمنطقة السيدة زينب لرصد الأجواء الرمضانية خلال الشهر الكريم.

واجرت الإعلامية رشا الجمال، لقاءات مع أصحاب المطاعم الشعبية في منطقة السيدة زينب، الأكلات التي تقدم خلال شهر رمضان المبارك، وأسباب تسيمة المطاعم بأسماء تراثية.

وقال أحد أصحاب المطاعم خلال لقائه في "برنامج حكاوي القهاوي" مع "الإعلامية رشا الجمال"، أنهم أول من بدئوا في هذه المهنة بمنطقة السيدة زينب.

واختتم أن معظم المحالات والمطاعم يفتتحون أبوابها في رمضان من وقت الفطار حتى أذان الفجر، ولا يستطيع احد ترك السيدة زينب بسبب وجود حالة روحانية بالمنطقة.