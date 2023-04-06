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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بـ آداب حلوان يكشف عن البرامج التدريبية المقدمة للطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن أن هذه الدورات والبرامج التدريبية تشمل :

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل
دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية
دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة
دورات تدريبية  في اللغة العربية لغير الناطقين بها.

كما قالت إدارة المركز انه يتم تقديم العديد من الخدمات الأخرى غير الدورات التدريبية للطلاب و الباحثين وتشمل :
خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها.
إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية  المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا  (التويفل).

وأوضحت إدارة مركز اللغات و الاغراض المتخصصة بجامعة حلوان  أن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارته اللغوية .

كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان بأنه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام  عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبنى  المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة والتى تشمل صورة بطاقة الطالب .

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