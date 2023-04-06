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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة تعدٍ على مساحة 1170 مترا في كفر الشيخ.. صور

إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ

شهدت قرى مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، حملات إزالة تعديات على أراض زراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، حملة الإزالات بالتعاون مع قوة أمنية، وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى الزوامل وأبو دراز نطاق قرية أبو دراز مركز فوه، على مساحة 1170 مترا.


شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن تتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

 

وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف المهم تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.
 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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