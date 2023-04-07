فلسطين .. رشقة صاروخية باتجاه ومستوطنات الاحتلال

ذكر موقع فلسطين اليوم أن رشقة صاروخيـ ـة تنطق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال.

وكانت قد أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية انه تم اعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

ويشار الي شبكة القدس قد أفادت في وقت سابق بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي سديروت ونير عام بغلاف غزة.

جدير بالذكر أن قناة الغدير العراقية قد ذكرت أن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شنت غارتين على شمال قطاع غزة وعلى جنوب شرق مدينة غزة.

ونقلت القناة العراقية عن مصادر من داخل الجيش قولها بأن الهجمات تخص أهداف تابعة لحماس



كما أفادت قناة الغدير بأن المقاومة الفلسطينية في غزة اطلقت صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال الصهيوني في سماء القطاع

