بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الإسرائيلي متأهبة على كافة الجبهات للتعامل مع كافة السيناريوهات.

وقال جالانت: "انتهينا للتو من اجتماع الكابينت.. النظام الأمني مهيأ للغاية وعلى درجة عالية من الاستعداد في جميع الجبهات لمواجهة الاحتمالات المختلفة".

وأضاف: "نعرف كيف نتصرف وفقا لذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع "ثمن الانتهاكات”.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، “قصفنا مسار نفق ينطلق من بيت حانون ومسارا أخر من خانيونس”.

وأضاف: “غارات قطاع غزة جاءت ردا على انتهاكات حماس الأمنية”.

وقال: “استهدفنا موقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة”، مشيرا إلي أن “القوات هاجمت مواقع إنتاج أسلحة تابعة لحماس”.