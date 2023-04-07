عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثمن باهظ .. أول تعليق من نتنياهو بعد قصف قطاع غزة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعداءها ثمنا باهظا.

وأضاف نتنياهو، بعد انتهاء اجتماع الحكومة الأمنية، “ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنا باهظا".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوأف جالانت، إن “نظامنا الأمني مجهز بشكل كبير على كافة الأصعدة”، مشيرا إلي أن “إسرائيل مستعدة لكافة الاحتمالات ونعرف كيف سنرد على أي تهديد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع "ثمن الانتهاكات”.

إجراء عاجل.. إسرائيل تعلن تفعيل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب

خوفا من الهجوم .. إسرائيل تفتح الملاجئ في تل أبيب

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، “قصفنا مسار نفق ينطلق من بيت حانون ومسارا أخر من خانيونس”.

وأضاف: “غارات قطاع غزة جاءت ردا على انتهاكات حماس الأمنية”.

وقال: “استهدفنا موقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة”، مشيرا إلي أن “القوات هاجمت مواقع إنتاج أسلحة تابعة لحماس”.

إسرائيل نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

نجم الزمالك السابق: ميدو مديرا فنيا للأبيض حتى نهاية الموسم

يصل الجمعة.. إعلامي شهير يكشف تطورات التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

موضوعات متعلقة

زلازل قوية تضرب سواحل تركيا والبحر الأسود

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف قطاع غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غزة.. والاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا بعسقلان

شاهد.. اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مواقع حماس.. الكشف عن تفاصيل الغارات الجوية الإسرائيلية علي قطاع غزة

إجراء عاجل.. إسرائيل تعلن تفعيل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب

غارات جوية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم على قطاع غزة

انفجارات عنيفة تهز غزة.. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات جوية على القطاع

ترشيحاتنا

لديه طموح .. بركات يتغزل في فيوتشر عقب الفوز أمام الاتحاد السكندري

دعاء سورة يس .. تقضي الحاجة وتفك الكرب

استعدوا للحروب.. أمريكا تكشف عن "هدية" مزعجة لـ فنلندا بعد انضمامها للناتو

صغر 20 سنة.. حقيقة ستايل محمد فؤاد الجديد وسر نحافته| مرض والا رجيم؟

إخلاء منزل داخل غزة عقب غارة إسرائيلية

أفيخاي أدرعي: تلك أهدافنا داخل قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الأدوية تؤثر على تحاليل الغدة الدرقية ؟

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ