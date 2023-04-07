ثمن باهظ .. أول تعليق من نتنياهو بعد قصف قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعداءها ثمنا باهظا.

وأضاف نتنياهو، بعد انتهاء اجتماع الحكومة الأمنية، “ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنا باهظا".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوأف جالانت، إن “نظامنا الأمني مجهز بشكل كبير على كافة الأصعدة”، مشيرا إلي أن “إسرائيل مستعدة لكافة الاحتمالات ونعرف كيف سنرد على أي تهديد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع "ثمن الانتهاكات”.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، “قصفنا مسار نفق ينطلق من بيت حانون ومسارا أخر من خانيونس”.

وأضاف: “غارات قطاع غزة جاءت ردا على انتهاكات حماس الأمنية”.

وقال: “استهدفنا موقعين لتصنيع الأسلحة تابعين لحماس في شمال ووسط قطاع غزة”، مشيرا إلي أن “القوات هاجمت مواقع إنتاج أسلحة تابعة لحماس”.