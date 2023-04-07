إخلاء منزل داخل غزة عقب غارة إسرائيلية

أعلنت مصادر محلية عن تضرر منزل جراء القصف الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وذلك وفق ما أعلنته صحيفة غزة الآن الفلسطينية.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فقد هرعت طواقم الدفاع المدني للمنزل المكون من "الزينجو" بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء استهداف إسرائيلي لأرض زراعية بجواره خلف سوق السيارات القديم شرق حي الزيتون.

وأكدت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات في مكان المنزل، كما تم إخلاء سكان منزل مجاور للمنزل المتضرر خشية من تعرض حياتهم للخطر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلية، قد أطلق عملية عسكرية في الساعات الأخيرة من أمس الخميس، ضد قطاع غزة تحت اسم "اليد القوية"، وذلك باستهداف مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إطلاق فصائل المقاومة في غزة صواريخ مضادة للطائرات صوب طائرات الاحتلال الاسرائيلي في سماء غزة، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال الأراضي المحتلة.