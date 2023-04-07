ممسوس من الجن.. أمريكية تبيع ابنها في سوبر ماركت.. تفاصيل صادمة

تحقق الشرطة الأمريكية في واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد أن اعترفت والدته لجدته أنها باعته في سوبر ماركت بمدينتهم نظرا لأنها تعتقد أنه “ممسوس من الجن"، فما الحكاية؟

قال قائد شرطة مدينة إيفرمان بولاية تكساس في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، كريج سبنسر، خلال الساعات القليلة الماضية إنهم يحاولون تحديد مكان الطفل نويل رودريجيز-ألفاريز الذي ربما توفي بعد هذه المدة من الاختفاء.

جريمة في أمريكا

وأضاف قائد شرطة المدينة الأمريكية إن الأم استخدمت ابنها لتلقي الإعانات الحكومية ثم زعمت أنه ممسوس من الجن منذ أكتوبر 2022، وقررت التخلي عنه لحماية شقيقيه التوأم الأصغر منه ثم هربت مع زوجها إلى الهند بعد يومين من الإبلاغ عن فقد الطفل.

ويبحث رجال الشرطة الآن عن الأم سيندي رودريجيز سينج وزوجها أرشديب سينج في تهم تمشل: “هجر طفل يعاني من إعاقات، وتعريض حياته للخطر إضافة إلى إهماله صحته وبلاغ كاذب”، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة.

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الطفل

الطفل

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