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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ينحني ليقبل قدمها .. موقف مؤثر بين شاب وأمه أمام الكعبة|فيديو

صدى البلد

من بين الطائفين والعاكفين على الصلاة وقراءة القرآن ارتفع صوت أم في الحرم المكي ومن أمام الكعبة بـ الدعاء بشدة لـ ابنها قرة عينيها، الذي انحنى على ركبتيه ليقبل قدميها.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" مقطع فيديو لـ سيدة ترتدي ملابس الإحرام وترفع يديها بـ الدعاء وتحتضن ابنها، الذي اصطحبها معه في رحلة عمرة.

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يظهر مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز الـ 45 ثانية الأم السعيدة بـ العمرة وهي تدعي قائلة:" يا رب عشان أقولك أهو جبر خاطري اجبر خاطره ده هو، واسعدني فـ اسعده يا رب، يا رب وريحني ريح قلبه".

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وأكملت :"يا رب أنا راضية عن ابني ارضى عنه، يا رب دخله الجنة يا رب يا رب، قلبي وربي راضين عليك يا عبدالله".

تلك الدعوات المؤثرة حركت الابن من حضنها لينحني ويقبل قدميها أمام الكعبة المشرفة، بينما تكمل الأم في دعائها:" يا رب يا ابني تخش الجنة مع النبي، يا رب يا ابني تبقى مع النبي في الجنة".

المكي الكعبة الدعاء ابنها

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