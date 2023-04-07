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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يركع 21 ساعة متواصلة بالشارع أمام مقر عمل حبيبته بالصين..ما القصة؟

صدى البلد

الانفصال عن الحبيب هي تجربة مؤلمة يمكن أن تسبب ألما ومعاناة شديدين لكلا الطرفين المعنيين، فمن الصعب التخلي عن الشخص الذي تحبه، فعلى ما يبدو أن رجلًا في الصين لم يكن مستعدًا للانفصال عن حبيبته، لذلك ذهب إلى أبعد الحدود في محاولة لاستعادتها.

وفقًا لـ South China Morning Post ، أمضى رجل 21 ساعة على ركبتيه تحت المطر خارج مكتب حبيبته، يتوسل إليها للرجوع إليه.

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وقد أثارت الصور ومقاطع الفيديو للحادث الآن ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وغيرها من الدول، حيث قال كثيرون إن تصرفات الرجل كانت غامضة وتثير تساؤلات ضخم.

وفي مقطع الفيديو ظهر الرجل يركع خارج مدخل المبنى في داتشو لمدة 21 ساعة من الساعة 1 ظهرًا  حتى الساعة 10 صباحًا في اليوم التالي.

حيث جثا على ركبتيه خارج مكتبها ومعه باقة من الورود في يده في انتظار أن تغير حبيبته رأيه ، وهو يقاوم المطر والبرد.

في غضون ذلك ، تجمع السكان المحليون حوله وحثوه على التخلي عن جهوده، فيما حاول الكثير من الناس إقناعه بالمغادرة.

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ورغم كل هذه الجهود ولكن راحت هدرًا، فلم تكن حبيبته في أي مكان يمكن رؤيتها، جذب الموقف الغريب الكثير من الاهتمام لدرجة أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وحاولت إقناعه بالمغادرة.

ومع ذلك ، لم يردعه وسأل الشرطة ، "هل من غير القانوني أن أركع هنا؟ إذا لم يكن ذلك غير قانوني ، من فضلك دعني وشأني"، وبلغ ضابط شرطة أن حبيبته انفصلت عنه قبل أيام ، مضيفًا أنه يسعى للحصول على عفوها.

الحبيب الصين حبيبته

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