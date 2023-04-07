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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من تحت رأس العروسة.. هدية تنهي حياة العريس وشقيقه بالهند

صدى البلد

لقي عريس وشقيقه مصرعهما عندما انفجر مكبر صوت ونظام موسيقى مسرحي منزلي في انفجار شديد أدى إلى تطاير سقف المنزل وجدرانه.

كان العريس والذي يدعى "هيمندرا ميراوي" قد حصل على مكبر الصوت ونظام الموسيقى كهدية زفاف من قبل حبيب عروسه السابق.

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قرر العريس  وشقيقه أن يوصلا مكبر الصوت ولكن بعد وقت قصير انفجر النظام الموسيقي في منزله في منطقة كابيردهام بالهند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


توفي هيمندرا مراوي في منزله، ثم توفي شقيقه الأكبر ، راجكومار متأثراً بجراحه، كما أصيب أربعة أفراد آخرين من الأسرة ، من بينهم طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا ، في الانفجار ، وفقًا لما أوردته صحيفة إندبندنت.


ووفقًا للشرطة المحلية ، فإن سارجو ماركام السابق المحتقر كان غاضبًا على ما يبدو بسبب حفلات الزفاف الوشيكة، وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 33 عامًا من ولاية ماديا براديش المجاورة.

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يُزعم أن ماركام ، وهو رجل متزوج وأب لولدين ، على علاقة بالعروس ويريدها أن تكون زوجته الثانية، وأضاف بيان للشرطة: "مارك كذب في البداية على زوجة مراوي بأنه غير متزوج ، وبعد أن أدركت الحقيقة رفضت الزواج منه ، لكنه ظل يهددها بالزواج منه".

عريس

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