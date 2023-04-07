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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 600 ألف جنيه فى الجيزة

فوات الشرطة
فوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة (قسم شرطة الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وكذا إدراة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للمواد المخدرة.  

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) ، وبتطوير مناقشته أقر بتحصله على المواد المخدرة المضبوطة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) وقد أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) .

 كما تم إستهداف وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وذلك لإدارته إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة.. وبحوزته ( 400 قرص مخدر لعقار "ليريكا" – مبلغ مالى – هاتف محمول)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية الآمن الوطني امن الجيزة بولاق الدكرور الامن العام عناصر اجرامية مكافحة المخدرات

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