لماذا تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان؟.. بسبب 7 أسرار

يعد لاشك أن معرفة السبب لا تبطل العجب فحسب وإنما أيضًا تزيد الحرص، من هنا ينبغي معرفة لماذا تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان ؟ باعتبارها إحدى السُنن والوصايا النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وقد أجابت السُنة النبوية الشريفة عن لماذا تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان؟ بفضائلها الكثيرة والمتعددة في الدنيا والآخرة خاصة وأنها تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهو شهر القرآن يتضاعف فيه الثواب، وكذلك تتضاعف فرصة استجابة الدعاء بعد قراءتها يوم الجمعة وهو ما يجعل السؤال عن لماذا تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان؟ لاتباع هديه -صلى الله عليه وسلم - واغتنام فضلها العظيم.

لماذا تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف للحماية من فتنة الدجال.

واستشهد “ جمعة ” في إجابته عن : ( لماذا تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رمضان ؟)، بما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، منوهًا بأنه وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف ، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

وتابع: وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

وأوضح أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تقي قارئها من أربع فتن، حيث ورد في سورة الكهف أربعة أنواع من الفتن، التي يمكن للإنسان أن يقع فيها في الدنيا، وهذه الفتن المذكورة في سورة الكهف، أولها فتنة الدين، وتعبر عنها قصة أهل الكهف، وثانيها فتنة المال وتتمثل في قصة صاحب الجنتين، وثالثها فتنة العلم وجاءت في قصة النبي موسى –عليه السلام- مع سيدنا الخضر، والفتنة الرابعة الواردة بسورة الكهف، هي فتنة الملك ، وعبرت عنها قصة ذو القرنين، مشيرًا إلى أن هذه الفتن الأربع تكون مجتمعة في شخص الدجال، لذا فمن قرأ سورة الكهف في كل جمعة وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال.

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وأشار إلى أنه بالنسبة لوقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، فقد ورد أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد ، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وورد أن يوم الجمعة بليله ونهاره هو موضع قراءة سورة الكهف.

وأضاف أنه قد جاء فيه أن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها مستحبة، ولها فضل عظيم في الدنيا والآخرة، وفي إجابته عن سؤال: «متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟»، والله سبحانه وتعالى يكتب ثوابًا جزيلًا لمن قرأ هذه السورة في هذا اليوم أو هذه الليلة.

ونبه إلى أنه يبدأ وقت قراءة سورة الكهف مع غروب شمس يوم الخميس، ولذلك ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: «من قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ وليلة الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ»، وليلة الجمعة تدخل في الوقت الذي يُستحب فيه قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويمتد الوقت إلى غروب شمس يوم الجمعة، فكل هذا يأتي ضمن وقت قراءة سورة الكهف وفضلها عظيم، حيث تُضيء وجه الإنسان وقلبه وترفعه عند الله سبحانه وتعالى ، فيفوز هذا الفوز الجليل، مستشهدًا في وقت قراءة سورة الكهف بما ورد عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه قال: "مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ".

سورة الكهف مكتوبة .. آخر 10 آيات

سورة الكهف مكتوبة وآخر عشر آيات منها، هي: «وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا(102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا(107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( 110)».

سر الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف

سر الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف، ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف لهذا السبب، فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال».