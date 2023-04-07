دعاء للميت بالرحمة في رمضان..بـ16 كلمة يخيره الله بين أبواب الجنة الثمانية

يعد دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة في رمضان من أفضل الهدايا والبر بالمتوفي ، حيث إنك تتشارك معه رحمات ونفحات رمضان، وتفتح عليه نافذة من نوافذ الجنة في قبره، حيث إن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة في رمضان أي في ساعة استجابة ويوم استجابة وشهر استجابة ورحمة ومغفرة، وهو ما يجعل دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة في رمضان هو طوق النجاة لذلك المتوفي الذي يرقد وحيدًا في قبره، وقد انقطع عمله في الدنيا ولم يتبقى له منها سوى انتظار من قد يتذكره من أحبابه الأحياء ويقدم له دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة في رمضان مستجابًا يبدله قبره من حفرة للنار إلى روضة من ياض الجنة.

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة

ورد من دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة في رمضان ، مجموعة من أدعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة في رمضان ، ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «اللهم في يوم الجمعة وشهر المغفرة ارحمه واكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية ».

دعاء للميت يوم الجمعة

ينبغي الإشارة إلى أن دعاء للميت يوم الجمعة يعد من أفضل الأدعية وخير ما يمكن للأحياء أن يقدموه إلى أحبابهم المتوفين في قبورهم، وهذه أمثلة من دعاء للميت يوم الجمعة :

• يوم الجمعة اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم في يوم الجمعة أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

• اللھم وفي يوم الجمعة ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحمه يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.

• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.

• اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

دعاء للميت بالرحمة في رمضان

• اللهم في رمضان ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب و اشفي من انهكه الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرته الدنيا.

• اللهم في رمضان إني أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• في رمضان اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في رمضان اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• في رمضان اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ، وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.