أطباء رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني يؤكدون إصابته بسرطان الدم

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني.

وكشف أطباء، أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني الموجود حاليًا في العناية المركزة يعاني من سرطان الدم والتهاب في الرئة.

وأُدخل قطب الإعلام والسيناتور البالغ 86 عامًا، إلى وحدة أمراض القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو الأربعاء، بسبب مشاكل في الجهاز التنفّسي.

وبرلوسكوني شخصية مثيرة للجدل ينقسم الإيطاليون حولها بين معجب ومزدر، وأطلق عليه لقب "الخالد" بسبب المدة الطويلة التي قضاها في عالم السياسة.